СК начал доследственную проверку по факту истощения ребенка из семьи вегетарианцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Следователи организовали доследственную проверку по факту истощения малолетнего ребенка из семьи вегетарианцев. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о поступлении малолетнего ребенка в больницу с истощением. По предварительным данным проверки, годовалую девочку привезли в одну из екатеринбургских больниц с истощением, отеками тела и слабостью", - сообщили там.

Сейчас ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. В ходе доследственной проверки следователем СКР будут выясняться все обстоятельства, из-за которых могло ухудшиться состояние ребенка. Также будут проверены условия жизни семьи, в которых воспитывается малолетняя девочка. По результатам доследственной проверки органами СК будет принято процессуальное решение.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на областную прокуратуру, что ведомство проверит информацию об истощении малолетнего ребенка из семьи вегетарианцев. Информация о факте будет передана в отдел по защите прав несовершеннолетних прокуратуры Свердловской области.

Местные СМИ в понедельник сообщили, что врачи Екатеринбурга борются за жизнь годовалой девочки, которая неделю назад поступила в одну из городских больниц с отеками и выраженной слабостью. Отмечалось, что, по предварительным данным, родители ребенка - вегетарианцы, что могло сказаться на питании и здоровье их дочери.