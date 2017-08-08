Суд отменил приговор экс-главе УФНС по Курганской области Касьяненко

8 августа, ТАСС. Курганский областной суд отменил приговор городского суда в отношении бывшего главы управления ФНС (УФНС) России по Курганской области Юрия Касьяненко, приговоренного к трем годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе суда.

"Судебная коллегия сегодня рассмотрела дело и приговор отменила. Оно (дело - прим. ТАСС) направлено на новое рассмотрение в Курганский городской суд. Дата нового рассмотрения еще неизвестна", - уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что курганский областной суд 1 августа рассмотрит апелляцию по делу экс-главы УФНС, в жалобе Касьяненко и его адвокат просили об условном лишении свободы. Курганский городской суд 29 июня приговорил Касьяненко к лишению свободы за превышение должностных полномочий.

По данным следствия, занимая пост руководителя регионального УФНС, Касьяненко вместе с начальником контрольного отдела ведомства Ольгой Киселевой-Захаровой в период с 10 апреля по 30 июля 2014 года провел формальную выездную налоговую проверку в отношении коммерческой организации, с директором которой Касьяненко состоял в дружеских отношениях. По результатам проверки доначисленная сумма неуплаченных налогов не превысила 10 млн рублей, в то время как прогнозируемая сумма доначисления неуплаченных налогов составляла более 59,6 млн рублей.

Киселева-Захарова, также признанная виновной в превышении должностных полномочий, приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Кроме того, она лишена права занимать должности в государственных органах сроком на три года.