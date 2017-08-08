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"Уральские авиалинии" начнут полеты в Рим из подмосковного Жуковского с 8 сентября

Новости Урала
8 августа, 10:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, августа. /ТАСС

Рейс будет выполняться один раз в неделю по пятницам

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" начнет полеты в Рим из подмосковного аэропорта Жуковский с 8 сентября. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" будет выполнять полеты в Рим из Жуковского с 8 сентября 2017 года 1 раз в неделю по пятницам, а с 4 октября увеличит частоту до двух раз в неделю (среда, суббота). Рейс будет выполняться в период зимней навигации", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с августа авиакомпания начнет полеты из Жуковского в Грузию, также авиационные власти России и Израиля договорились о выполнении регулярных и чартерных полетов из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Бен-Гурион. Ранее Израиль отказывался согласовывать "Уральским авиалиниям" рейсы из аэропорта Жуковский в аэропорт Тель-Авива, причина отказа - спор о статусе аэропорта.

По мнению израильской стороны, этот аэропорт принадлежит к московскому авиационному узлу (следовательно, рейсы из него попадают под квотирование, но согласно российскому законодательству аэропорт имеет статус подмосковного и не попадает под квотирование).

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 года услугами компании воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.

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