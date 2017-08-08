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Суд обязал собственника отреставрировать старый Сысертский завод на Урале к 2021 году

Новости Урала
8 августа, 11:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, августа. /ТАСС

Металлургический завод в Сысерти практически не охраняется, периодически там происходят кражи

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Сысертский районный суд Свердловской области обязал культурно-исторический парк "Турчаниновъ" к февралю 2021 года отреставрировать комплекс сооружений Сысертского завода, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом во вторник сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия региона.

"Вступило в законную силу решение Сысертского районного суда от 30.05.2017 о понуждении ООО "Культурно-исторический парк Турчаниновъ" исполнить обязательства в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия. Собственнику надлежит в срок до 1 февраля 2021 года провести работы по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс сооружений Сысертского завода: корпус доменных печей, литейный двор, эстакада, плотина с прорезами (водосливами), плотина с облицованной подпорной стенкой, водопроводное сооружение", - сообщили там.

Ранее местные СМИ сообщали, что старый металлургический завод в Сысерти практически не охраняется. Периодически там происходят кражи, например, в марте 2017 года неизвестные украли крепежную деталь подпорной стены XIX века.

Сысертский завод основан в 1732 году на реке Сысерть по указу императрицы Анны Иоанновны, работами руководил Игнатий Юдин. В XIX веке предприятие располагало доменной печью, кричной и якорной фабриками, двумя медеплавильными печами и горном для перевода меди в слитки. В 1917 году Сысертские заводы национализируются, а с 1925-го находятся в концессии у английской компании "Лена Голдфилдс Лимитед". После этого завод специализируется на выпуске машиностроительной продукции, на его базе в 1942 году был создан завод "Уралгидромаш".

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