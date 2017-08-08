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В Челябинской области создадут новый заповедник на основе национального парка "Таганай"

Новости Урала
8 августа, 11:40 UTC+3 ТАСС

Основным драйвером развития проекта станет эко-туризм

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Национальный природный парк Таганай

Национальный природный парк Таганай

© ТАСС/Владимир Бушухин

ТАСС, 8 августа. Новый биосферный резерват (заповедник) планируется создать в Челябинской области на основе национального парка "Таганай". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в рамках реализации регионального плана по проведению Года экологии министерством экологии и коллективом национального парка "Таганай" подготовлена заявка в Российский комитет ЮНЕСКО с перспективой создания на территории области биосферного резервата", - сообщили там.

Новый заповедник, попадающий под международную защиту, займет часть территории Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов и Кусинского муниципального района. Эко-туризмм станет основным драйвером развития проекта.

Структура биорезервата предполагает наличие трех зон: ядра, буферной зоны и зоны сотрудничества (это территория населенных пунктов, где расположится рекреационная инфраструктура - прим. ТАСС), расположенных по принципу концентрических кругов. Ядро располагается полностью в заповедной зоне национального парка "Таганай". Вокруг нее располагается буферная зона, включающая три природоохранных кластера: первый кластер - это территория нацпарка, второй кластер - это Аршинский государственный природный заказник, и третий кластер - это памятник природы озеро Тургояк.

"Это прежде всего имиджевый проект, мы готовим заявку в ЮНЕСКО, которая предоставляет статус биосферного резервата. Программа МАБ "Человек и биосфера" создана 40 лет назад. Она придумана для территорий, которые активно используются в хозяйственной деятельности и на этих территориях есть уникальные природные объекты. Челябинская область как раз тот регион, который идеально подходит под эту программу", - приводит пресс-служба слова директора нацпарка "Таганай" Алексея Яковлева.

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