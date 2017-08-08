Курганский суд приговорил педофила к 20 годам лишения свободы

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ТАСС, 8 августа. Альменевский районный суд Курганской области приговорил жителя села Юламаново к 20 годам лишения свободы за серию преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Как сообщили в пресс-службе курганского управления СК РФ, преступления совершались в течение 7 лет в Курганской и Челябинской областях.
"В Альменевском районе вынесен приговор в отношении педофила. За совершение ряда преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних жителю села Юламаново Альменевского района назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - сказали в пресс-службе.
По данным следствия, в 2009-2016 гг. мужчина неоднократно совершал в отношении трех несовершеннолетних девочек насильственные действия сексуального характера. "Одно из указанных преступлений было совершено на территории Челябинской области в 2015 году", - сообщили в пресс-службе.