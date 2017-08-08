Власти трех областей Урала договорились совместно решать проблемы строителей

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Власти Челябинской, Свердловской и Курганской областей во вторник подписали меморандум о создании Уральского общественного совета "Содружество в сфере строительства". Этот документ позволит сторонам скоординировать усилия для решения проблем строительной отрасли, передает корреспондент ТАСС.
От Челябинской области меморандум подписал заместитель губернатора Сергей Шаль, от Курганской области - первый замдиректора Департамента строительства Александр Милишенко, от Свердловской области - первый заместитель Министра строительства и развития инфраструктуры Виктор Московских.
"Это знаковое событие. Теперь мы будем решать проблемы строителей через влияние на законодательную базу", - сказал во время церемонии подписания Шаль.
В беседе с корреспондентом ТАСС он пояснил, что согласно меморандуму, Уральский общественный совет "Содружество в сфере строительства" будет сперва вырабатывать консолидированное мнение строителей и чиновников по той или иной отраслевой проблеме. Затем он будет выходить на федеральный уровень с законодательной инициативой для ее решения.
"Сейчас губернаторы пишут по отдельности несколько похожие письма, а чем более консолидированным будет мнение, тем больше шансов, что его услышат", - отметил Шаль.
По словам президента Челябинского межрегионального союза строителей Александра Абаимова, в первую очередь участникам Уральского общественного совета предстоит решить проблему несовершенства действующего законодательства об участии граждан в долевом строительстве. Кроме того, урегулировать ряд других вопросов, в том числе в сфере закупок для строительства.