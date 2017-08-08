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Верховный суд отказал в рассмотрении жалобы на арест экс-главы Челябинской области Юревича

Новости Урала
8 августа, 15:05 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Свердловский областной суд постановил заочно арестовать бывшего губернатора в конце мая 2017 года

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© Михаил Климентьев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Верховный суд РФ отказал в передаче на рассмотрение кассационной жалобы на арест бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе суда.

"Верховный суд отказал в передаче кассационной жалобы на арест Юревича на рассмотрение в судебном заседании", - сказала собеседница агентства.

В конце мая 2017 года Свердловский областной суд постановил удовлетворить апелляцию прокурора и заочно арестовать бывшего губернатора на два месяца с момента пересечения им границы или экстрадиции (сейчас Юревич находится за рубежом - прим. ТАСС). Не согласившись с заочным арестом, защита Юревича подала кассационную жалобу в Верховный суд.

Обвинения против экс-чиновника

Ранее Следственный комитет (СК) предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за покровительство. Предполагаемая сумма взятки составила 26 млн рублей. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

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В рамках этого дела Юревича объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Кроме того, СК сообщило о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника Андрея Чуркина. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны, получил от предпринимателей Челябинской области взятки на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из- за нарушений при подаче документов).

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