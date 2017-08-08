Детей в лагере на Урале кормили просроченной колбасой

ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Варено-копченой колбасой с истекшим более двух месяцев назад сроком годности кормили детей в лагере в Магнитогорске. Информация о пострадавших не поступала, возбуждено два административных дела, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"В лагере с дневным пребыванием детей "Талантика-город профессий" для приготовления блюд использовались продукты с истекшим сроком годности. В момент проверки было установлено употребление колбасы варено-копченой "Куриной" с истекшим более двух - двух с половиной месяцев назад сроком годности. Пострадавших от данного факта пока не зарегистрировано", - пояснила собеседница агентства.

В прокуратуре отметили, что в отношении компании, которая обеспечивала питание детей, возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение требований технических регламентов".

На данный момент ТАСС не располагает комментарием представителей администрации лагеря.