Детей в лагере на Урале кормили просроченной колбасой

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Варено-копченой колбасой с истекшим более двух месяцев назад сроком годности кормили детей в лагере в Магнитогорске. Информация о пострадавших не поступала, возбуждено два административных дела, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
"В лагере с дневным пребыванием детей "Талантика-город профессий" для приготовления блюд использовались продукты с истекшим сроком годности. В момент проверки было установлено употребление колбасы варено-копченой "Куриной" с истекшим более двух - двух с половиной месяцев назад сроком годности. Пострадавших от данного факта пока не зарегистрировано", - пояснила собеседница агентства.
В прокуратуре отметили, что в отношении компании, которая обеспечивала питание детей, возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение требований технических регламентов".
На данный момент ТАСС не располагает комментарием представителей администрации лагеря.