Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Детей в лагере на Урале кормили просроченной колбасой

Новости Урала
8 августа, 15:45 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 8, августа. /ТАСС

Возбуждены два административных дела, пострадавших пока не зарегистрировано

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Варено-копченой колбасой с истекшим более двух месяцев назад сроком годности кормили детей в лагере в Магнитогорске. Информация о пострадавших не поступала, возбуждено два административных дела, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

"В лагере с дневным пребыванием детей "Талантика-город профессий" для приготовления блюд использовались продукты с истекшим сроком годности. В момент проверки было установлено употребление колбасы варено-копченой "Куриной" с истекшим более двух - двух с половиной месяцев назад сроком годности. Пострадавших от данного факта пока не зарегистрировано", - пояснила собеседница агентства.

В прокуратуре отметили, что в отношении компании, которая обеспечивала питание детей, возбуждено два дела об административных правонарушениях по статье "Нарушение требований технических регламентов".

На данный момент ТАСС не располагает комментарием представителей администрации лагеря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
2
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
3
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Командир роты и замкомандира взвода подмосковного ГУ МВД уволены из-за ЧП в Мособлсуде
7
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама