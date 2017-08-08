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В Екатеринбурге на аукцион выставили особняк XIX века за 7 млн рублей

Новости Урала
8 августа, 16:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, августа. /ТАСС

Каменный жилой дом на Красноармейской улице был построен ориентировочно в 1880-е годы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области выставили на торги объект культурного наследия "Дом А.И. Меньшиковой" XIX века. Начальная стоимость здания - 7,2 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба Министерства по управлению госимуществом региона (МУГИСО).

"Распорядительная дирекция МУГИСО выставила на аукцион объект культурного наследия регионального значения - "Дом А.И. Меньшиковой" - по адресу: Екатеринбург, ул. Красноармейская, 70. Общая площадь здания - 164,1 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Особняк расположен на участке площадью 621 квадратных метров. "Начальная стоимость составляет 7,2 млн рублей с учетом права временного владения и пользования земельным участком. Заявки принимаются до 7 сентября 2017 года", - пояснили в министерстве.

В 2016 году в особняке произошел пожар, после чего здание было законсервировано. В нем необходимо провести работы по реставрации и реконструкции.

Каменный жилой дом был построен ориентировочно в 1880-е годы. До начала XX века усадьба принадлежала владелице маслобойни Александре Меньщиковой. После октября 1917 года особняк был национализирован и передан под коммунальное жилье.

Сохранившийся главный дом усадьбы является образцом жилого дома второй половины XIX века с фасадным убранством в барочных формах. В доме с 1928-1944 годы жил композитор и основатель Уральской государственной консерватории Маркиан Фролов.

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