Свердловская область снизила объем госдолга на 15,2 млрд рублей в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Свердловская область снизила в 2017 году объем государственного долга на 15,2 млрд руб. до 57 млрд рублей. Такие данные сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Устойчивая экономическая ситуация в Свердловской области, стабильная работа промышленных предприятий региона и грамотная бюджетная политика позволяют поступательно увеличивать доходы региональной казны. По оперативным данным Минфина Свердловской области, объем доходов областного бюджета Свердловской области за семь месяцев текущего года составил 122,6 млрд руб., расходы исполнены в сумме 117,1 млрд рублей, профицит бюджета - 5,5 млрд рублей. Объем государственного долга Свердловской области с начала года снижен на 15,2 млрд рублей и составляет 57 млрд рублей", - сообщили там.

По словам областного министра финансов Галины Кулаченко, положительная динамика сложилась по всем бюджетообразующим налогам, поступления которых отражают экономическое положение плательщиков.

В частности, из 112,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов 33,6 млрд составили поступления по налогу на доходы физических лиц, 44,3 млрд рублей - поступления по налогу на прибыль организаций. К уровню аналогичного периода 2016 года доходы возросли на 11 млрд рублей или на 9,9%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, поступления по налогу на прибыль выросли на 8,6 млрд рублей.

В министерстве также пояснили, что объем безвозмездных поступлений составил 10 млрд рублей. За семь месяцев 2017 года получены дополнительные доходы в бюджет от размещения временно свободных средств областного бюджета на банковских депозитах в размере 155,4 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на председателя комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова, что по прогнозу на 2017 год общий объем доходов должен составить 184,7 млрд рублей, общий объем расходов областного бюджета - 193,9 млрд, дефицит бюджета установлен в размере 9,2 млрд рублей.