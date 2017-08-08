Уральский электрохимический комбинат увеличил чистую прибыль до 2,8 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана "Уральский электрохимический комбинат" (УЭХК, Новоуральск, Свердловская область) с начала 2017 года увеличило чистую прибыль почти на 200 млн до 2,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе комбината.

"По итогам первого полугодия 2017 года выручка от продаж АО "Уральский электрохимический комбинат" составила почти 11,2 млрд рублей при плане 9,6 млрд рублей. План выполнен на 115,9%. Чистая прибыль комбината превысила план на 794 млн рублей и составила 2,8 млрд рублей. В сравнении с первым полугодием 2016 года чистой прибыли получено больше на 186 млн рублей", - сообщили там.

Продажи, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 19,7%, в большей степени, за счет изменения структуры реализованной продукции. Более 90% в структуре реализованной продукции приходится на ядерную продукцию, которой в течение первого полугодия было реализовано на 10,2 млрд рублей.

Выручка от продаж неядерного бизнеса составила 935 млн рублей, что превышает плановые показатели в 2,5 раза и показатели предыдущего года на 22,9%. Рост выручки Общества по неядерной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 174 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что за 2016 год УЭХК отгрузил продукции и услуг на сумму 22,9 млрд рублей - это выше уровня 2015 года на 7,4%. Чистая прибыль комбината составила 6,4 млрд рублей, прирост к уровню предыдущего года составил 11,1%.

УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана и первое в стране предприятие по разделению изотопов урана. Входит в состав топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России, продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в нашей стране. Работает с 1949 года, являясь одним из первопроходцев атомного проекта в СССР.