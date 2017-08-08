На котельную в поселке на Урале, где осенью 2015 года не было тепла, выделят 11 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Более 11 млн рублей направят на установку новой газовой котельной в Белоярском городском округе Свердловской области, сообщили во вторник в департаменте информационной политики губернатора региона.

Ранее сообщалось, что на территории Белоярского городского округа осенью 2015 года возникла сложная ситуация с обеспечением теплоснабжением жителей городского округа, был сорван отопительный сезон.

"В Белоярском уже осенью этого года будет установлена новая газовая котельная, средства на которую - 11,5 млн рублей - будут выделены из резервного фонда. Новая блочная газовая водогрейная котельная мощностью 2 МВт обеспечит теплом жителей микрорайона "Кристалл" и туберкулезную больницу с санаторием. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ввести новый энергообъект в работу уже к началу отопительного сезона", - говорится в сообщении.

По словам главы Белоярского городского округа Павла Юдина, действующая угольная котельная 1960 года постройки имеет три котла, из которых один не работает, а два нуждаются в капитальном ремонте. "Письмо о необходимости новой котельной мы писали губернатору", - отметил он.

По материалам прокуратуры, в октябре-декабре 2015 года следственными органами было возбуждено три уголовных дела по факту совершения коррупционных преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства Белоярского городского округа.

Пятого июня 2017 года за получение взятки при оказании содействия в заключении контрактов на строительство котельных был осужден заместитель главы Белоярского городского округа Сергей Прохоренко. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 233 млн рублей (70-кратный размер взятки), а также лишил права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года.