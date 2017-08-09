Один человек погиб, шестеро получили травмы в ДТП с микроавтобусом на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в результате столкновения на трассе в Свердловской области микроавтобуса с грузовиком "КамАЗ", сообщили в областном управлении ГИБДД.
"В Свердловской области сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, в результате которого погиб один человек и еще шесть получили травмы. Авария произошла сегодня под утро на 150 км автодороги Челябинск - Екатеринбург", - сказали в управлении.
По предварительным данным, микроавтобус Citroen Jumper допустил наезд на двигающийся в попутном направлении грузовик "КамАЗ" с прицепом, который перевозил арбузы. "В результате ДТП погибла женщина - пассажир микроавтобуса, которая находилась на переднем пассажирском сидении. Водитель и еще пять пассажиров с различными травмами доставлены в больницу города Сысерти", - сообщили в ГИБДД.