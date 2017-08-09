Грузовик и три легковушки столкнулись на трассе на Урале, есть пострадавшие

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Грузовик и три легковых автомобиля столкнулись на 56-м километре Новомосковского тракта в Свердловской области, в результате ДТП есть пострадавшие, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС.
"Сейчас пожарные и спасатели работают над ликвидацией крупного ДТП, которое произошло сегодня утром. На месте работает 10 пожарных и спасателей, три единицы техники. Участниками ДТП стали четыре автотранспортных средства - три легковых машины и один грузовик", - уточнили в управлении.
В МЧС добавили, что при ДТП загорелся один легковой автомобиль, в течение трех минут пожарные потушили автомобиль.
"В ДТП имеются пострадавшие, им оказывают помощь медики скорой помощи и трассового пункта медицины катастроф. Движение временно осуществляется по одной полосе. Регулировку осуществляют сотрудники ГИБДД, которые также устанавливают обстоятельства данного происшествия", - уточнили в пресс-службе.