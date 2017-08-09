Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неисправный тепловоз стал причиной задержки двух пассажирских поездов на Урале

Новости Урала
9 августа, 11:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, августа. /ТАСС

Задержка составляет более восьми часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Неисправность тепловоза привела к задержке двух пассажирских поездов на участке Тавда - Егоршино в Свердловской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

"Девятого августа в 0:22 мск из-за неисправности тепловоза был остановлен пассажирский поезд № 609 сообщением Устье-Аха - Екатеринбург на участке Тавда - Егоршино Свердловской железной дороги. Сейчас поезд со скоростью не более 5 км/ч следует до станции Талый Ключ, где будет произведена смена локомотива. Задержка поезда составляет более 8 часов. Также на 8 часов задерживается встречный пассажирский поезд № 610 сообщением Екатеринбург - Устье-Аха", - уточнили в пресс-службе.

Все пассажиры задержанных поездов будут обеспечены питанием и дополнительной питьевой водой. Пассажиры поезда № 609, которым необходимо в Екатеринбурге совершить пересадку, будут доставлены до железнодорожного вокзала и аэропорта автомобильным транспортом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв
3
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
4
Движение транспорта после ДТП на Варшавском шоссе восстановлено
5
СБУ проводит обыски в редакции украинского издания "Страна"
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
СМИ: в Косове арестованы шесть россиян
Темы дня
Новости партнеров
Реклама