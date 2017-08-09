Неисправный тепловоз стал причиной задержки двух пассажирских поездов на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Неисправность тепловоза привела к задержке двух пассажирских поездов на участке Тавда - Егоршино в Свердловской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
"Девятого августа в 0:22 мск из-за неисправности тепловоза был остановлен пассажирский поезд № 609 сообщением Устье-Аха - Екатеринбург на участке Тавда - Егоршино Свердловской железной дороги. Сейчас поезд со скоростью не более 5 км/ч следует до станции Талый Ключ, где будет произведена смена локомотива. Задержка поезда составляет более 8 часов. Также на 8 часов задерживается встречный пассажирский поезд № 610 сообщением Екатеринбург - Устье-Аха", - уточнили в пресс-службе.
Все пассажиры задержанных поездов будут обеспечены питанием и дополнительной питьевой водой. Пассажиры поезда № 609, которым необходимо в Екатеринбурге совершить пересадку, будут доставлены до железнодорожного вокзала и аэропорта автомобильным транспортом.