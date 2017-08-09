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ЦИК предупредит организаторов фестиваля на Урале о недопустимости подкупа избирателей

Новости Урала
9 августа, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Последний день фестиваля "Уральские самоцветы" в Свердловской области придется на единый день голосования, ожидается проведение лотереи с крупными призами

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Центризбирком России направит письмо организаторам фестиваля "Уральские самоцветы" в Свердловской области, который проходит с 1 августа по 10 сентября, с рекомендациями, как не нарушить избирательное законодательство. Об этом заявила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

По словам главы комиссии, проведение фестиваля, последний день которого приходится на единый день голосования, причем ожидается проведение лотереи с крупными призами, вызвало резонанс в СМИ. Организаторов заподозрили в подкупе избирателей.

"Мы дополнительно направим просьбу организаторам фестиваля дать подробную информацию и в своем обращении сформулируем некие предупреждения, наши рекомендации, что не следует сделать, чтобы не был нарушен закон", - сказала Памфилова.

По ее словам, "тут есть такой нюанс, когда, может быть, все по закону, но общественное мнение может воспринимать это как подкуп". Памфилова попросила председателя Свердловского облизбиркома Валерия Чайникова проследить, чтобы в проведении фестиваля ни в коем случае не были задействованы избирательные участки, а также сообщила о намерении обратиться к уполномоченному по правам человека в Свердловской области.

Чайников, в свою очередь, по видеосвязи доложил, что избирком не выявил признаков нарушения избирательного законодательства. "Участие жителей является добровольным, а агитация за какого-либо кандидата организаторами фестиваля не предусматривается, и считаю, что не будет допускаться. Действий, подпадающих под признаки подкупа избирателей, в настоящее время не осуществляется и, надеемся, этого не будет в будущем", - сказал он. Никаких лотерей, связанных с выборами, не проводится, добавил он.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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