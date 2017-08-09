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В Тюменской области археологи обнаружили погребение эпохи великого переселения народов

Новости Урала
9 августа, 14:18 UTC+3 ТАСС ТАСС 9, августа. /ТАСС

В этом году организаторы выбрали для экспедиции Гилевские курганы и могильник в районе Заводоуковска

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ТАСС, 9 августа. /ТАСС/. Археологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) обнаружили погребение эпохи великого переселения народов в районе города Заводоуковска в Тюменской области во время летней научной экспедиции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе вуза со ссылкой на заведующую лабораторией археологии и этнографии ТюмГУ, профессора Наталью Матвееву.

"В этом могильнике предполагали найти средневековые погребения, но оказалось, что в курганы, которые мы выбрали для раскопок, были впущены только два погребения интересующего нас времени - одно с конем эпохи великого переселения народов, другое - детское раннесредневековое", - отметила Матвеева.

В пресс-службе добавили, что в этом году организаторы выбрали для экспедиции Гилевские курганы и могильник в районе Заводоуковска, напротив Старолыбаевкого городища, на котором археологи университета и их коллеги из различных научных заведений работают уже несколько лет.

"За полтора месяца экспедиции в исследованиях участвовали около полусотни студентов-практикантов, изучающих археологию, и волонтеров из числа студентов- историков. В это же время на базе экспедиции прошла первая российско-венгерская археологическая школа", - уточнили там.

Также в вузе отметили, что в экспедиции участвовали специалисты-почвоведы из Института географии РАН (Москва) и Института криосферы Земли (Тюмень).

"Для них очень ценно, что разные эпохи представлены в одних и тех же курганах, то есть один объект - как летопись природы за несколько веков. Такое сотрудничество позволит реконструировать природные колебания в эти эпохи и проследить, была ли связь расселения кочевников с изменением природной среды", - подчеркнула Матвеева.

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