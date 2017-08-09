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Коллекция животных Селябинского зоопарка впервые пополнилась росомахой

Новости Урала
9 августа, 14:56 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 9, августа. /ТАСС

Этот вид содержится еще в восьми зоопарках России

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ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Челябинский зоопарк стал девятым в России, где можно увидеть Росомаху. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области.

"В коллекции Челябинского зоопарка появилось новое животное - росомаха. Вид впервые представлен на Южном Урале. Росомаха - животное для зоопарков довольно редкое. Кроме Челябинского зоопарка, этот вид содержится еще в восьми зоопарках России", - пояснили в областном Минкультуры.

По официальным данным, на конец 2016 года коллекция животных Челябинского зоопарка насчитывала 443 особи. Среди них кинкажу, тамарины, саймири, черногорлый арасари, тигровый питон, африканские страусы, северные олени.

Росомаха относится к семейству куньих. Обитает в тайге, лесотундре в Евразии и Северной Америке.

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