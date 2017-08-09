В Тюмени закрыты игровые комнаты в ТЦ и бассейны в школах из-за энтеровирусной инфекции

ТАСС, 9 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает о закрытии игровых комнат в торговых центрах Тюмени и бассейнов в школах и оздоровительных учреждениях города из-за энтеровирусной инфекции.

"Приостановлена работа бассейнов во всех образовательных, спортивных и оздоровительных учреждениях, игровых комнат в торговых центрах Тюмени до стабилизации ситуации", - сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального управления.

В пресс-службе также сообщили, что усилены утренние фильтры в детских садах, проводится дезинфекция помещений и оборудования, обеззараживание воздуха в детских и оздоровительных организациях и в общественном транспорте.

"За последнее время отмечается отсутствие роста обращаемости в поликлиники с энтеровирусной инфекцией. Если сравнить с периодом подъема заболеваемости, то сейчас количество госпитализированных сократилось на 50%. По-прежнему не регистрируется заболеваемость в организованных коллективах, учреждения не закрываются на карантин. Вся ситуация мониторится в ежедневном режиме, принимаются профилактические меры", - сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

По данным департамента, с апреля этого года в Тюмени зарегистрировано более 160 случаев вирусного менингита.