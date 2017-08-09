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Инфраструктуру индустриального парка "Богословский" на Урале достроят в третьем квартале

Новости Урала
9 августа, 18:45 UTC+3 ТАСС ТАСС 9, августа. /ТАСС

Размер областного софинансирования составляет почти 340 млн рублей

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ТАСС, 9 августа. /ТАСС/. Инфраструктура индустриального парка "Богословский" в городе Краснотурьинске (Свердловская область) будет достроена в третьем квартале 2017 года, сообщили в среду в департаменте информационной политики губернатора региона.

"[Ранее был] решен вопрос о федеральном софинансировании расходов на создание "Богословского" в размере 588 млн рублей, размер областного софинансирования составляет почти 340 млн рублей. В третьем квартале текущего года должно быть полностью завершено строительство объектов инфраструктуры индустриального парка", - цитирует департамент губернатора Евгения Куйвашева.

Там отметили, что запуск большинства производств в индустриальном парке намечен на 2017-2018 годы. "В том числе, производство по токарно-фрезерной обработке деталей для различных машин и механизмов "Эпсилон" с объемом инвестиций более 1,2 млрд рублей. Здесь же будет осуществлено строительство завода по производству одноразовой продукции медицинского назначения "АЛМА - Медицинские системы" с инвестпакетом в 300 млн рублей и другие проекты", - сказали в департаменте.

Впервые предложение о создании в Краснотурьинске ТОР было озвучено Евгением Куйвашевым на совещании с премьер-министром РФ в июле 2015 года, заявка в Минэкономразвития России была направлена в сентябре прошлого года.

Статус ТОР город получил 19 сентября 2016 года, благодаря чему здесь планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест. В моногороде реализуется проект по созданию индустриального парка "Богословский". Запланированный объем инвестиций в проект до 2020 года - 12 млрд рублей, на данный момент план выполнен на треть - на 4,5 млрд рублей.

В настоящее время резидентами "Богословского" являются девять предприятий, два из которых начнут застройку на территории парка в 2017 году. Это компании ООО "Медицинские системы" (завод по производству одноразовой продукции медицинского назначения) и ООО "Сибэкс" (производитель оборудования для нефтегазовой промышленности). Первым якорным резидентом индустриального парка является компания "Эпсилон" (входит в ГК "Энергия"), которая будет производить в моногороде элементы каркаса для самолетов компании "Сухой". Вторым якорным резидентом стала компания "Инферком-Урал", она планирует в 2018 году запустить в "Богословском" завод по переработке и обогащению марганцевой руды.

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