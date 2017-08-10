Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Копейске 30 августа рассмотрит иск о запрете челябинскому училищу готовить пилотов

Новости Урала
10 августа, 10:03 UTC+3 ТАСС

Прокуратура требует запретить обучение до тех пор, пока училище не получит сертификат Росавиации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 августа. Копейский городской суд 30 августа начнет рассматривать иск Уральской транспортной прокуратуры о запрете Челябинскому летному училищу гражданской авиации обучать по специальности "пилот". Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-секретарь инстанции.

"30 августа в три часа дня (13:00 мск) Копейский городской суд рассмотрит иск Уральской транспортной прокуратуры, в котором она требует признать незаконной деятельность по обучению специалистов с присвоением квалификации "пилот" Челябинским летным училищем гражданской авиации. Прокуратура требует запретить обучение до тех пор, пока училище не получит сертификат (выданный Росавиацией - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что в летном училище считают, что сертификат Росавиации для обучения на пилотов их заведению не нужен.

Челябинское летное училище гражданской авиации было создано в ноябре 2008 года. 28 августа 2015 года ЧУПО "УТЦ "ЧелАвиа" переименовано в Частное профессиональное образовательное учреждение "Челябинское летное училище гражданской авиации" (ЧПОУ "ЧЛУГА"). Место нахождения - аэродром Калачево (Челябинск), а также московский филиал на аэродроме Мячково.

Смотрите также

Челябинские пилоты просят Чайку проверить информацию о возможном лишении их лицензий

Росавиация не пустила в полет выпускников Челябинского летного училища с дипломами 2016 г

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
2
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
3
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнее
4
СМИ: власти Турции временно приостановили судоходство в проливе Босфор
5
СМИ: КНР впервые успешно осуществила безопасную квантовую передачу спутниковых данных
6
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над Вашингтоном
7
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
Темы дня
Новости партнеров
Реклама