Суд в Копейске 30 августа рассмотрит иск о запрете челябинскому училищу готовить пилотов

ТАСС, 10 августа. Копейский городской суд 30 августа начнет рассматривать иск Уральской транспортной прокуратуры о запрете Челябинскому летному училищу гражданской авиации обучать по специальности "пилот". Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-секретарь инстанции.

"30 августа в три часа дня (13:00 мск) Копейский городской суд рассмотрит иск Уральской транспортной прокуратуры, в котором она требует признать незаконной деятельность по обучению специалистов с присвоением квалификации "пилот" Челябинским летным училищем гражданской авиации. Прокуратура требует запретить обучение до тех пор, пока училище не получит сертификат (выданный Росавиацией - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что в летном училище считают, что сертификат Росавиации для обучения на пилотов их заведению не нужен.

Челябинское летное училище гражданской авиации было создано в ноябре 2008 года. 28 августа 2015 года ЧУПО "УТЦ "ЧелАвиа" переименовано в Частное профессиональное образовательное учреждение "Челябинское летное училище гражданской авиации" (ЧПОУ "ЧЛУГА"). Место нахождения - аэродром Калачево (Челябинск), а также московский филиал на аэродроме Мячково.