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Тюменские ученые получили грант на популяризацию русского языка за рубежом

Новости Урала
10 августа, 10:42 UTC+3 ТАСС

Научный проект планируется реализовать совместно с коллегами из Казахстана

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ТАСС, 10 августа. Сотрудники Тобольского педагогического института имени Д. И. Менделеева - филиала Тюменского государственного университета (ТюмГУ) получили грант Министерства образования и науки РФ на популяризацию русского языка, истории и культуры России за рубежом. Планируется, что научный проект будет реализован совместно с коллегами из Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе вуза.

"Представители Тобольского пединститута имени Д. И. Менделеева под руководством профессора Маргариты Выхрыстюк получил грант в 500 тыс. рублей в рамках реализации федеральной целевой программы "Русский язык". Программа направлена на распространение русского языка, образования, науки, истории и культуры России за рубежом. Научный проект объединит исследователей из Тобольска с коллегами кафедры русского языка и литературы Павлодарского пединститута (Казахстан)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что цель проекта - популяризация русского языка, русской литературы и культуры в республике и создание условий для эффективного международного диалога в сфере изучения русского языка.

"Будет проведена международная интернет-олимпиада по русскому языку среди студентов и преподавателей вуза, а также школьников, изучающих русский язык и литературу, прочитан цикл публичных лекций и проведены мастер-классы по актуальным вопросам изучения русского языка и литературы и методик их преподавания в вузе и школе", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что ученые ТюмГУ также получили от Министерства образования и науки РФ грант в 1,8 млн рублей на проект "Технологии языковой и культурной адаптации детей мигрантов из стран СНГ". Специалисты будут работать с детьми мигрантов, обучающимися в школах Тюменской области в классах младшего и среднего звена и определяющими русский язык как неродной. В перспективе планируется задействовать и дошкольников.

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