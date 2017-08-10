Более 120 полицейских искали мальчика, потерявшегося в лесу Челябинской области

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 120 полицейских и 30 волонтеров искали потерявшегося мальчика в лесу в Челябинской области. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, ребенок найден живым.

По ее словам, в среду вечером в дежурную часть ОМВД России по Златоустовскому городскому округу от местного жителя поступило сообщение о том, что в лесном массиве в районе хребта Уреньга во время сбора грибов при возвращении к месту стоянки автомашины потерялся его племянник, 2005 года рождения. Мальчик приехал из Башкирии в гости к бабушке.

"Всю ночь полицейскими проводились поисковые мероприятия. В поиске ребенка приняли участие более 120 сотрудников полиции и 30 волонтеров. В результате мероприятий мальчика нашли в двух км от автодороги", - сказала она.