Свердловская область разработает региональный экспортный бренд

СМИ: футболист "Валенсии" Гарай может перейти в "Зенит" вместо "Спартака"Спорт 10 августа, 12:28
Калининград рассчитывает привлечь инвесторов благодаря новым законамЭкономика и бизнес 10 августа, 12:20
"Газпромнефть-Хантос" за 6 месяцев построил в 1,9 раза больше скважин с многостадийным ГРПТЭК 10 августа, 12:18
Посольство РФ в Анкаре уточняет ситуацию с задержанием россиянина в ТурцииПолитика 10 августа, 12:18
Синоптики прогнозируют улучшение погоды на Дальнем Востоке и на юге РоссииОбщество 10 августа, 12:17
Суд продлил до августа арест экс-главы кемеровского главка СКСибирь 10 августа, 12:15
Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение с категорией "16+"Культура 10 августа, 12:13
ФАС направила запросы в "Аэрофлот", S7 и "Якутию" в рамках проверки на ценовой сговорЭкономика и бизнес 10 августа, 12:07
Антибиотики лечат все хуже, началась эра борьбы с устойчивостью к нимОбщество 10 августа, 12:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Свердловская область разработает бренд и специализированный портал, посвященный экспортной деятельности региона. Об этом в четверг сообщили в Департаменте информационной политики области.
"В рамках внедрения регионального экспортного стандарта в Свердловской области будет создан специализированный интернет-портал, посвященный экспортной деятельности и содержащий реестр экспортеров. Кроме того, в соответствии с федеральным проектом маркировки товаров российского производства знаком "Сделано в России" для экспортных товаров Свердловской области будет разработан собственный бренд", - сообщили там.
Свердловская область стала пилотным регионом по внедрению регионального экспортного стандарта. Соответствующее соглашение было подписано между областью Российским экспортным центром на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".
Ответственным за развитие экспорта ведомством является Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. По словам министра Андрея Соболева, пилотный формат участия в этой работе позволит области скорректировать под экспортные особенности региона стандарт, утвержденный федеральным правительством для всех субъектов страны, а также решить конкретные задачи по продвижению уральской продукции за рубеж.
"В ближайшее время нам совместно с Уральской торгово-промышленной палатой предстоит сформировать мультиязычный интернет-ресурс, который станет важным рабочим инструментом для всех региональных экспортеров и для потенциальных иностранных потребителей нашей продукции и наших услуг. Стандартом также поставлен вопрос о бренде региона и о позиционировании Свердловской области на внешних рынках - это касается не только экспорта, но и повышения инвестиционной привлекательности и развития внутреннего туризма", - сказал он.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что к середине сентября Уральская ТПП готова представить к обсуждению проект консолидированного экспортного интернет-портала. "Бренд "Сделано на Урале" - это очень здорово. Мы должны подумать, будет ли это бренд региона или конкретный экспортный знак. Свердловская область - регион, зарекомендовавший себя как опорный край страны, поэтому визуальное воплощение бренда - это однозначный плюс и высокая ответственность для его обладателей", - приводит департамент его слова.