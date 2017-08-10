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Свердловская область разработает региональный экспортный бренд

Новости Урала
10 августа, 12:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, августа. /ТАСС

Кроме того, в области планируют создать мультиязычный интернет-ресурс, который станет рабочим инструментом для региональных экспортеров

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Свердловская область разработает бренд и специализированный портал, посвященный экспортной деятельности региона. Об этом в четверг сообщили в Департаменте информационной политики области.

"В рамках внедрения регионального экспортного стандарта в Свердловской области будет создан специализированный интернет-портал, посвященный экспортной деятельности и содержащий реестр экспортеров. Кроме того, в соответствии с федеральным проектом маркировки товаров российского производства знаком "Сделано в России" для экспортных товаров Свердловской области будет разработан собственный бренд", - сообщили там.

Свердловская область стала пилотным регионом по внедрению регионального экспортного стандарта. Соответствующее соглашение было подписано между областью Российским экспортным центром на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".

Ответственным за развитие экспорта ведомством является Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. По словам министра Андрея Соболева, пилотный формат участия в этой работе позволит области скорректировать под экспортные особенности региона стандарт, утвержденный федеральным правительством для всех субъектов страны, а также решить конкретные задачи по продвижению уральской продукции за рубеж.

"В ближайшее время нам совместно с Уральской торгово-промышленной палатой предстоит сформировать мультиязычный интернет-ресурс, который станет важным рабочим инструментом для всех региональных экспортеров и для потенциальных иностранных потребителей нашей продукции и наших услуг. Стандартом также поставлен вопрос о бренде региона и о позиционировании Свердловской области на внешних рынках - это касается не только экспорта, но и повышения инвестиционной привлекательности и развития внутреннего туризма", - сказал он.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин отметил, что к середине сентября Уральская ТПП готова представить к обсуждению проект консолидированного экспортного интернет-портала. "Бренд "Сделано на Урале" - это очень здорово. Мы должны подумать, будет ли это бренд региона или конкретный экспортный знак. Свердловская область - регион, зарекомендовавший себя как опорный край страны, поэтому визуальное воплощение бренда - это однозначный плюс и высокая ответственность для его обладателей", - приводит департамент его слова.

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