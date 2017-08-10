Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разработчики из КНР впервые в РФ покажут на Урале платформу полной виртуальной реальности

Новости Урала
10 августа, 13:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, августа. /ТАСС

Презентация пройдет в рамках фестиваля "Киберфест-2017", который состоится в Екатеринбурге осенью

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Китайская компания Katvr, занимающаяся разработкой устройств для создания виртуальной реальности, впервые в России представит платформу полной виртуальной реальности. Презентация пройдет в рамках фестиваля "Киберфест-2017", который состоится в Екатеринбурге осенью, сообщил в четверг директор международной конференции по виртуальной и дополненной реальности AVR Expo Роман Кашин.

"В первый раз в России будет представлена платформа виртуальной реальности от китайского производителя Katvr с полным погружением. <…> Движения считываются с рук, ног, головы, со всех частей тела. <…> В мире всего существует три производителя таких систем: два в США, один - в Китае", - сказал Кашин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС, отметив, что благодаря этой системе человек сможет глубже погружаться в интерактивный процесс, чем в шлемах дополненной реальности.

По словам директора фестиваля "Киберфест" Сергея Мартьянова, участникам форума в этом году впервые предложат пройти квесты, поучаствовать в турнирах по различным компьютерным играм, посостязаться в искусстве косплея, когда люди переодеваются в известных персонажей и подражают их действиям. В частности, пройдет квест по игровой вселенной Fallout, где действие происходит в ядерном постапокалипсисе, идут переговоры об организации квеста в дополненной реальности по игре "Гарри Поттер".

Пройдут турниры по известным онлайн-играм - Dota 2, League of Legends, Hearthstone. "Всего будет проведено больше 30 турниров за два дня. Также мы привлекаем партнеров, которые проводят серию турниров с шоу по файтингам (игра - рукопашный бой - прим. ТАСС) Mortal Combat, Street fighter и другие", - рассказал организатор турниров по компьютерным играм Илья Маршев.

Несмотря на обширную программу, организаторы фестиваля отметили сложную экономическую обстановку, из-за которой становится сложнее представлять иностранные новинки. "Иностранные компании уходят с российского рынка, а российские еще не заинтересованы в выходе на конечных потребителей", - отметил Мартьянов. По его словам, такие мероприятия как "Киберфест" необходимы, чтобы продвигать российскую продукцию.

"Киберфест" пройдет в Екатеринбурге с 30 сентября по 1 октября в третий раз. Для проведения форума впервые выбраны площади Свердловской киностудии. По ожиданиям организаторов фестиваль посетят около 20 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолеты-разведчики над Пентагоном и Кремлем: почему это легально и как регламентируется
2
МИД Польши заявил о необходимости оценить потери Второй мировой войны
3
Денис Новак и Вадим Федоров назначены заместителями министра юстиции
4
Греф: снижение Сбербанком ставок по ипотеке станет катализатором для роста рынка жилья
5
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
6
Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива
7
Минкультуры выдало фильму "Матильда" прокатное удостоверение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама