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Замначальника следственного изолятора в Челябинске обвинен во взяточничестве

Новости Урала
10 августа, 13:48 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 10, августа. /ТАСС

По версии следствия, с сентября 2016 года по август 2017 года подозреваемый получил более 1 млн рублей

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту получения взятки в отношении заместителя начальника одного из следственных изоляторов Челябинска. Подозреваемый задержан и помещен под стражу, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки заместителем начальника одного из следственных изоляторов города Челябинска. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере" УК России. По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в СК.

Там добавили, что подозреваемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ 8 августа при получении очередной взятки. По версии следствия, с сентября 2016 года по август 2017 года подозреваемый получил более 1 млн рублей.

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