В Югре открылось движение на новой двухуровневой развязке дороги Сургут - Лянтор

ТАСС, 10 августа. Движение по новой двухуровневой развязке дороги Сургут - Лянтор открылось в Югре, сообщили в четверг в департаменте общественных и внешних связей региона.

"Губернатор Югры Наталья Комарова открыла движение по двухуровневой транспортной развязке на участке автомобильной дороги Сургут - Лянтор. Дорожные работы завершились символичным нажатием кнопки светофора", - сказали в департаменте, не уточнив объем инвестиций в проект.

Реконструкция участка велась на 14-21 километрах. По словам губернатора, дорожные работы были осложнены решением вопросов по переносу действующего магистрального трубопровода и сопряжены с применением современных технологий и инновационных материалов. Это один из самых загруженных дорожных узлов в регионе.

Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерия Фомагина отметила, что открытие движения по новой развязке значительно разгрузит транспортный поток, идущий через северный обход Сургута. "Это стратегический объект, интенсивность движения на региональных трассах здесь самая высокая - до 40 тыс. автомобилей в сутки, поэтому такие высокие требования. Принято решение о строительстве автомобильной дороги первой категории, в первую очередь, для обеспечения безопасности дорожного движения и комфортного передвижения по нашим магистралям", - цитирует департамент Фомагину.