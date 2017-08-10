Синоптики прогнозируют в Свердловской области ночные заморозки до -2 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют заморозки ночью и утром до -2 градусов в ближайшие дни в Свердловской области, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В ближайшие дни ночью и утром в Свердловской области синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 0, -2 градусов. В связи с этим возможны гололедные явления на автодорогах в утренние и вечерние часы, повреждение сельскохозяйственных культур", - сказали в МЧС.

По данным министерства, экстренное предупреждение с рекомендациями по проведению превентивных мероприятий направлено в муниципальные образования, министерства и ведомства.

Ранее синоптики прогнозировали мокрый снег на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), но подобные осадки не были зафиксированы. "Ночью температура воздуха минимально опускалась до отметки +4 градуса, это было на метеостанции имени Попова, которая располагается на острове Белый. Снега не было", - сказали ТАСС в Ямало- Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.