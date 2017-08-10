Две челябинские больницы заплатят 291 тыс. руб. за то, что ребенок стал инвалидом

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Тракторозаводский районный суд Челябинска назначил двум больницам выплату в 291,25 тыс. рублей компенсации морального вреда и судебных расходов семье, в которой мальчик из-за поздней диагностики заболевания стал инвалидом. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе инстанции.
"Тракторозаводский районный суд Челябинска постановил взыскать с детской городской больницы № 1 компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей в пользу ребенка, который стал инвалидом; компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. рублей - в пользу его матери, а также судебные расходы - 20 тыс. 625 рублей. Аналогично - с детской городской больницы № 6", - сказала собеседница агентства.
Как было установлено в суде, мальчик имеет врожденные пороки развития челюстно-лицевой области. Когда ему было два года, мать обратилась к медикам, но те патологию не выявили. Лечение провели только в пятилетнем возрасте, из- за чего мальчик стал инвалидом.