СК начал проверку по факту обнаружения тел двух младенцев на полигоне ТБО на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту обнаружения тел двух мертворожденных младенцев на полигоне твердых бытовых отходов в городе Верхней Пышме в Свердловской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).
"Вечером 9 августа 2017 года на полигоне твердых бытовых отходов в районе городского округа Верхняя Пышма при разгрузке мусоровоза обнаружены тела двух младенцев мужского пола. По данному факту следственным отделом по городу Верхней Пышме СК России по Свердловской области организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которые осмотрели тела и установили, что телесных повреждений на них нет. По результатам проведенного впоследствии судебно-медицинского вскрытия установлено, что оба младенца родились уже мертвыми.
"В настоящее время назначена и проводится судебная медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти мертворожденных младенцев. Следователем выясняются обстоятельства, при которых указанные двое младенцев оказались на территории полигона и откуда конкретно были привезены мусоровозом. Также устанавливается мать мертворожденных детей", - пояснили в ведомстве.