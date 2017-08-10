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Аэропорт в Югре проведет орнитологическое обследование по требованию прокуратуры

Новости Урала
10 августа, 17:51 UTC+3 ТАСС

Аэропорт более пяти лет не проводил обследование орнитологической обстановки на аэродроме и прилегающей к нему территории

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ТАСС, 10 августа. Аэропорт города Урай в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре проведет орнитологическое обследование по требованию транспортного прокурора, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

"Сургутским транспортным прокурором в Урайский городской суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на ОАО "Аэропорт Урай" в течение 1,5 лет с момента вступления решения суда в силу провести орнитологическое обследование аэродрома для выявления условий, способствующих концентрации птиц. Исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме", - сказали в ведомстве.

Ранее Сургутская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности полетов в ОАО "Аэропорт Урай". "Установлено, что аэропорт более пяти лет не проводил обследование орнитологической обстановки на аэродроме и прилегающей к нему территории, а соответственно не принимаются меры для обеспечения безопасности полетов", - добавили в ведомстве.

По данным аэропорта, для обследования привлечен специальный сотрудник, который уже начал обследование и завершит его в октябре текущего года.

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