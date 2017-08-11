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Археологи впервые обнаружили колодец эпохи бронзы в окрестностях "Аркаима" на Урале

Новости Урала
11 августа, 8:33 UTC+3 ТАСС ТАСС 11, августа. /ТАСС

Всего по итогам проведенных раскопок в районе заповедника было сделано более 1 тыс. находок

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ТАСС, 11 августа. /ТАСС/. Археологи впервые обнаружили колодец эпохи бронзы во время раскопок поселения Левобережное в Брединском районе Челябинской области на берегу реки Синташты. Согласно предварительным данным, изначально колодец имел глубину около 2,6 метра, сообщил в пятницу ТАСС научный сотрудник заповедника Федор Петров.

"Этот колодец был впервые обнаружен и раскопан в этом году. До нашего времени он сохранился только в своей средней и нижней части на два с небольшим метра от уровня дна. Он засыпан грунтом с отдельными угольками, костями животных и фрагментами керамики. Это говорит о том, что он был сознательно засыпан, а не разрушался естественным путем", - сказал собеседник агентства.

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В Уфе отреставрировали обнаруженные в заповеднике "Аркаим" два черепа сарматов III в. н.э.

В пресс-службе заповедника добавили, что всего по итогам проведенных раскопок было сделано более 1 тыс. находок. Среди них бронзовые изделия - рыболовный крюк и стержень, медные и бронзовые слитки, каменные макроорудия - молотки, лощила по металлу, абразивы, отбойники, крупные фрагменты керамических сосудов. "Наиболее яркие материалы из этой коллекции будут в скором времени время представлены на выставке в музее заповедника", - уточнили в пресс-службе.

"Аркаим" - укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н.э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.

В 1991 году решением Совета министров РСФСР территорию аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник "Аркаим", который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность.

В полевой сезон 2015 года при раскопках в окрестностях заповедника был обнаружен череп женщины вытянутой формы, которая жила здесь около 1,8-2 тыс. лет назад. В прошлом году археологи нашли хорошо сохранившийся скелет кочевницы с черепом вытянутой формы и останки двух мужчин. Находки последних трех лет относятся к поздним сарматам - древнему племени, кочевавшему на территории современных Украины, Казахстана и юга России, представители которого намеренно вытягивали себе череп для создания отличительного признака племени.

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