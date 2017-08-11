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На заправке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон, пострадал один человек

Новости Урала
11 августа, 10:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, августа. /ТАСС

Пассажир автомобиля Volkswagen Polo госпитализирован с ожогами

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате взрыва одного из баллонов на газовой заправке в Екатеринбурге. С ожогами пассажир автомобиля госпитализирован, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По предварительной информации пожарных дознавателей, производилась заправка газовых баллонов в багажнике автомобиля Volkswagen Polo, в результате чего произошло воспламенение паров газа и распространение огня по багажнику автомобиля. Под воздействием высокой температуры произошел взрыв одного из баллонов, который привел к мгновенному распространению огня по всему автомобилю. В результате вспышки паров газа пострадал пассажир, который с ожогами госпитализирован", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ЧП на газовой заправке Екатеринбурга произошло вечером 10 августа. "Сотрудник заправки вместе с водителем оттащили автомобиль от газовой колонки на пять метров, попытки потушить огонь с помощью огнетушителя не принесли результата. Прибывшие на место пожара две единицы пожарно-спасательной техники и семь человек с помощью пены в течение двух минут справились с огнем", - уточнили в управлении МЧС.

Там также отметили, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при заправке газовых баллонов. "Также сотрудники МЧС устанавливают, была ли газовая заправка санкционированной", - резюмировали в пресс-службе.

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