Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Редкие южноамериканские ягуарунди впервые поселились в зоопарке Екатеринбурга

Новости Урала
11 августа, 11:48 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, августа. /ТАСС

В России эти животные есть только в зоопарках Москвы и Новосибирска, а в мире - в Чехии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Южноамериканский ягуарунди

Южноамериканский ягуарунди

© Отдел по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Пара ягуарунди впервые поселилась в зоопарке Екатеринбурга. Животных привезли из новосибирского зоопарка, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"Эти животные у нас впервые. В России они есть только в зоопарках в Москве и Новосибирске, а в мире - в Чехии: в Брно и Праге", - уточнили в пресс-службе.

Животные прибыли из Новосибирского зоопарка и уже прошли карантин.

"Их поселили в подготовленных вольерах на экспозиции. Они очень умные и спокойные животные, на сотрудников, ухаживающих за ними, не реагируют. Сейчас пара разделена ограждением, через которое они могут видеть друг друга. Когда животные обживутся, их сведут вместе для дальнейшего получения потомства", - уточнили в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что животных кормят мясом, инжиром, бананами, финиками, виноградом и грушами. "Увидеть новых питомцев посетители могут на втором этаже павильона "Экзотеррариум", - отметили в зоопарке.

Ягуарунди - вид хищных млекопитающего из семейства кошачьих. Обитает в Центральной и Южной Америке. Вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Смотрите также

Африканский трубкозуб переедет в Московский зоопарк из Екатеринбурга

Первая очередь нового зоопарка в Екатеринбурге будет открыта к 2023 году

Годовалый амурский тигр появился в зоопарке Екатеринбурга

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Известия": ФАС предлагает ввести штрафы и премии для сотрудников госкомпаний по закупкам
2
РЖД тестируют дорогу в обход Украины
3
Две трети россиян хотели бы жить в частных домах
4
Истребитель ПАК ФА получил название Су-57
5
Рособрнадзор аннулировал лицензии трех частных вузов
6
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
7
СМИ: житель КНДР по морю приплыл в Южную Корею
Темы дня
Новости партнеров
Реклама