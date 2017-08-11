Редкие южноамериканские ягуарунди впервые поселились в зоопарке Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Пара ягуарунди впервые поселилась в зоопарке Екатеринбурга. Животных привезли из новосибирского зоопарка, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе зоопарка.

"Эти животные у нас впервые. В России они есть только в зоопарках в Москве и Новосибирске, а в мире - в Чехии: в Брно и Праге", - уточнили в пресс-службе.

Животные прибыли из Новосибирского зоопарка и уже прошли карантин.

"Их поселили в подготовленных вольерах на экспозиции. Они очень умные и спокойные животные, на сотрудников, ухаживающих за ними, не реагируют. Сейчас пара разделена ограждением, через которое они могут видеть друг друга. Когда животные обживутся, их сведут вместе для дальнейшего получения потомства", - уточнили в пресс-службе.

В зоопарке добавили, что животных кормят мясом, инжиром, бананами, финиками, виноградом и грушами. "Увидеть новых питомцев посетители могут на втором этаже павильона "Экзотеррариум", - отметили в зоопарке.

Ягуарунди - вид хищных млекопитающего из семейства кошачьих. Обитает в Центральной и Южной Америке. Вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.