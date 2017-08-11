Двух тяжело пострадавших при пожаре на скважине в Югре доставили в ожоговый центр Сургута

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ТАСС, 11 августа. Два человека, которые находятся в тяжелом состоянии после пожара на Ван-Еганском месторождении (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти"), доставлены в ожоговый центр Сургута. Об этом ТАСС сообщил в пятницу главный врач Радужнинской городской больницы Олег Шкилев.
"Состояние у людей прежнее, каких-то изменений нет. Два человека, которые находятся в тяжелом состоянии, отправлены бортом санавиации в специализированный ожоговый центр города Сургута. Остальные пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, их также отправят в течение дня вторым бортом санавиации в Сургут", - сказал он.
Ранее главврач сообщал ТАСС о том, что один человек находится в тяжелом состоянии после ЧП.
В пятницу утром стало известно, что Северо-Уральское управление Ростехнадзора приступило к расследованию причин пожара. Также прокуратура и СУ СК РФ по региону начали проверки в связи с ЧП. По данным "Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия", возгорание на скважине произошло во время проведения подрядных работ на площадке.
ЧП произошло в 21:10 по местному времени (19:10 мск) 10 августа, пожар до сих пор не потушен, площадь составляет 800 кв. метров. Восемь человек с ожогами доставлены в больницу города Радужного.
"Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" разрабатывает 11 нефтяных месторождений в ХМАО.