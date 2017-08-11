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ФСБ возбудила дело против консультанта музея в Челябинске за похищение фрагмента метеорита

Новости Урала
11 августа, 16:32 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 11, августа. /ТАСС

Рыночная стоимость изъятой части фрагмента составляет около 1,5 млн рублей

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области (УФСБ) возбудили уголовное дело в отношении частного коллекционера, который, сотрудничая с местным историческим музеем, по версии следствия, похитил из его запасников фрагмент метеорита "Челябинск". Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УФСБ.

О пропаже руководство музея заявило в управление ФСБ в начале июля 2017 года.

"Следственным органом УФСБ России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество в особо крупном размере" УК России в отношении частного коллекционера, который похитил фрагмент метеорита "Челябинск" из запасников государственного исторического музея Южного Урала. Коллекционер, будучи геологом, оказывал консультационную помощь музею, позже в его коллекции нашли фрагмент метеорита весом около 2,5 килограмма", - рассказали в УФСБ.

Как сообщили в управлении со ссылкой на данные экспертов Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, "рыночная стоимость изъятой части фрагмента метеорита... составляет около 1,5 миллионов рублей". Расследование уголовного дела продолжается.

О метеорите

Метеорит "Челябинск" вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года, около 07:10 мск, он вызвал сильный взрыв в атмосфере на высоте 30-50 километров и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты небесного тела упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 километрах западнее Челябинска, сейчас они находятся в музеях региона. От взрывной волны в сотнях тысяч домов Челябинска и его окрестностей были выбиты стекла.

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