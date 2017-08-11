Выплаты вкладчикам челябинского банка "Резерв" оцениваются в 1,32 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Выплаты вкладчикам челябинского банка "Резерв", у которого с 9 августа отозвали лицензию, оцениваются в 1,32 млрд рублей, сообщили ТАСС в пятницу в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

"По данным официальной отчетности банка "Резерв", на 1 июля 2017 г. объем вкладов составляет 1,38 млрд рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) - 1,32 млрд рублей. Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками", - сказали в АСВ.

Там добавили, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковскому вкладу (счету) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 9 августа 2017 года.

Банк России отозвал с 9 августа 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у челябинского банка социального развития "Резерв". В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. Выплаты вкладчикам начнутся через банк-агент не позднее 23 августа 2017 г.