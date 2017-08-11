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Уральские ученые создали гель против старения на основе стволовых клеток человека

Новости Урала
11 августа, 17:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, августа. /ТАСС

По словам разработчиков, доказано, что средство обладает свойствами репарировать ДНК и восстанавливать повреждения, связанные с ежедневным воздействием агрессивной среды

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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) разработали первое в России косметическое средство для коррекции возрастных изменений кожи, основанное на применении стволовых клеток человека. Как сообщил в пятницу ТАСС руководитель Инновационного центра УГМУ Евгений Шуман, сейчас гель успешно проходит клинические испытания.

"Сейчас в России представлены косметические средства, содержащие стволовые клетки растений, что для людей малоэффективно. В нашем геле впервые в России используются стволовые клетки человека, причем препарат персонифицирован: технология создания препарата предусматривает забор крови пациента, из которой мы получаем стволовые клетки. Они культивируются, наращиваются до необходимого количества. Компоненты или факторы омоложения выделяются из стволовых клеток и заключаются в форму геля, который получил название AversGel", - сказал Шуман.

По его словам, за два года в клинических испытаниях приняли участие более 100 человек. "Доказано, что средство обладает свойствами репарировать ДНК и восстанавливать повреждения, связанные с ежедневным воздействием агрессивной среды, в том числе, вредными экологическими факторами и возрастным старением. Клинические испытания уже находятся на завершающей стадии", - добавил ученый.

Он уточнил, что в основе методики - разработки лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 2012 года Джона Гердона и Синъи Яманаки. "Они доказали, что компоненты стволовых клеток позволяют делать взрослые клетки молодыми. Мы планируем в скором времени приступить к мелкосерийному производству по 20-30 единиц в месяц. Гель будет применяться в косметологии и, возможно, поможет многим пациентам избежать пластических операций", - отметил Шуман.

Инновационный центр является отдельным структурным подразделением вуза, он открылся в 2016 году. Задача центра - поддержка молодых ученых, профессорско-преподавательского состава, обеспечение консультациями, помощь с грантовой деятельностью. Ключевым направлением работы является внедрение и поддержка разработок ученых в области биотехнологий.

Ранее сообщалось, что ученые УГМУ разработали новейшую методику регенерации кожи, основанную на применении стволовых клеток. Специальный гель позволит вдвое сократить срок лечения ожогов, обморожений и пролежней. Кроме того, сотрудникам вуза удалось успешно расконсервировать клетки кожи, которые были помещены в холодильник 12 лет назад - в 2005 году. Добиться этого удалось при помощи разработанной технологии криоконсервации.

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