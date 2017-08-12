Один из пострадавших при пожаре на скважине в Югре находится в крайне тяжелом состоянии

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ТАСС, 12 августа. /ТАСС/. Один человек остается в крайне тяжелом состоянии после пожара на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения региона.
"Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, из них двое - на аппаратах искусственной вентиляции легких, в том числе один - в крайне тяжелом состоянии. У него большая площадь ожогов кожи, также ожоги верхних дыхательных путей. Еще четверо - в состоянии средней тяжести. На утро 12 августа состояние у всех восьмерых стабильное, без ухудшения", - сказали в департаменте.
Все пострадавшие были эвакуированы рейсами санитарной авиации в Ожоговый центр Сургутской городской клинической больницы.
Пожар на одной из кустовых площадок Ван-Еганского месторождения (АО "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие", входит в "РН Холдинг", принадлежащий "Роснефти") произошел вечером 10 августа. По данным следствия, в ходе буровых работ, которые проводились с нарушением требований охраны труда, произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием. Пострадали в общей сложности восемь человек, сообщалось, что все они - граждане Украины. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.