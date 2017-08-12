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"Уральские авиалинии" начнут полеты из Екатеринбурга в Венецию, Болонью и Верону

Новости Урала
12 августа, 9:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, августа. /ТАСС

Рейсы будут совершаться два раза в неделю

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" получила допуски Росавиации на полеты из Екатеринбурга в три итальянских аэропорта. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

"Допустить перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии к выполнению международных пассажирских перевозок Екатеринбург - Венеция, Екатеринбург - Болонья, Екатеринбург - Верона "Уральские авиалинии" - два раза в неделю", - отмечается в приказе Росавиации. Кроме того, частота полетов по направлению Екатеринбург - Римини увеличена с одного до трех раз в неделю.

В пресс-службе авиакомпании ТАСС подтвердили информацию о получении допуска и пообещали предоставить более подробную информацию в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что с 8 сентября 2017 года "Уральские авиалинии" начнут полеты в Рим из подмосковного Жуковского. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам, с 4 октября частота будет увеличена до двух раз в неделю (среда, суббота).

Кроме того, с августа авиакомпания начнет полеты из Жуковского в Грузию, также авиационные власти России и Израиля договорились о выполнении регулярных и чартерных полетов из Жуковского в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний. По итогам 2016 года услугами компании воспользовались 6,4 млн пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений.

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