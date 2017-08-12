На Урале отметят день рождения цесаревича Алексея

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. День рождения сына последнего российского императора Николая II (1868-1918) - цесаревича Алексея, отметят 12 августа на Урале богослужениями, выставками и мастер-классами. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"В Екатеринбурге в день рождения цесаревича Алексея состоятся богослужения, встречи, мастер-классы и выставки. В Храме-на-Крови пройдет божественная литургия и молебен святым Царственным страстотерпцам, будет работать фотовыставка "С любовью к России". В духовно-просветительском центре "Царский" начнет работу музейно-библиотечная выставка "Светлый отрок России" и пройдет показ документального фильма "Небесный ангел - Алексей", - сообщили там.

Педагог Владимир Артемьев в этот день расскажет о любимой детской игре цесаревича Алексея - солдатики, а также научит детей изготавливать солдатиков из бумаги.

В Храме-на-Крови также пройдет круглый стол, посвященный царской семье. "На встрече участники познакомятся с 40 письмами наследника царского престола Николая Александровича и принцессы Алисы [которая затем стала его супругой]. На круглом столе письма Николая Александровича зачитают юноши, а письма принцессы Алисы - девушки", - уточнили в епархии.

12 августа 1904 года в Петергофе родился единственный сын императора Николая II - цесаревич Алексей. Он был пятым ребенком царской семьи.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала последнего императора и его семью.