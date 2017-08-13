Материалы по ДТП в Абхазии с участием екатеринбуржца направят в суд

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СУХУМ, 13 августа. /ТАСС/. Материалы по дорожно-транспортному происшествию в Абхазии с участием жителя Екатеринбурга Василия Снегирева будут направлены в суд, сообщил в воскресенье ТАСС начальник отдела госавтоинспекции (ОГАИ) по Гагрскому району Хаджарат Бганба.
"Василий Снегирев из Екатеринбурга и его несовершеннолетний сын уехали из Абхазии 12 августа, их сопроводили до абхазско-российской границы, а материалы дознания по факту ДТП будут направлены в суд Гагрского района", - сказал Бганба. Ранее, по его словам, на эвакуаторе перевезли в Адлер автомобиль Снегирева, также получивший повреждения в результате столкновения с автомашиной жителя республики.
"Василий Снегирев свою вину признал и готов возместить ущерб, нанесенный автомобилю жителя Абхазии. Ущерб после осмотра на станции техобслуживания оценен в размере 50 тыс. рублей", - сказал начальник ОГАИ
Ранее МВД республики и сам Снегирев опровергли информацию интернет-агентства URA.Ru о том, что в Абхазии местные жители не выпускают из республики двух граждан РФ, попавших в ДТП, требуя крупную сумму денег в качестве возмещения ущерба.
По информации пресс-службы МВД Абхазии, ДТП произошло 7 августа в городе Гагра. Установлено, что житель города Екатеринбурга, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества двигающемуся по направлению КПП "Псоу" автотранспортному средству, в результате чего допустил столкновение с автомобилем под управлением жителя города Гагра. Пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.