В Югре в связи с разливом нефти в лесном фонде возбуждено уголовное дело

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ТАСС, 14 августа. Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с причинением экологического ущерба при разливе нефти в лесном фонде в Югре, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального ведомства.
"Югорская межрайонная прокуратура провела проверку по факту разлива нефти на участке лесного фонда в Советском районе. В ходе проверки установлено, что в июле 2017 года на автомобильной дороге Ловинка - Урай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля "КамАЗ", перевозящего нефть в автоцистерне. В результате произошел разлив около 10 тонн горюче-смазочных материалов в лесной массив", - сказали в ведомстве.
По предварительному расчету, размер ущерба, причиненного лесному фонду, составил более миллиона рублей.