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Соревнования на первой в РФ трассе для гонок роботов в Тюмени пройдут в сентябре

Новости Урала
14 августа, 9:58 UTC+3 ТАСС ТАСС 14, августа. /ТАСС

В ходе гонки робот должен за отведенное время преодолеть полосу препятствий и выполнить дополнительные задания

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ТАСС, 14 августа. /ТАСС/. Соревнования на первой в России трассе для гонок роботов, которую построили в Тюмени, пройдут 12 сентября. Победители отправятся в декабре на финал в Москву, сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела развития робототехники центра робототехники и автоматизированных систем управления Тюменской области Айдарбек Ережепов.

"12 сентября пройдет финал регионального этапа "Кубка РТК", победители отправятся на общий финал в декабре, он пройдет в Москве. Трассу мы построили с ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (Санкт-Петербург). На трассе есть песок, завалы, подъемы и другие трудности, которые сделаны для того, чтобы участники смог протестировать своего робота. Всего - 36 различных испытаний", - сказал собеседник агентства.

По словам Ережепова, в ходе гонки робот должен за отведенное время преодолеть полосу препятствий и выполнить дополнительные задания. "Управление роботом осуществляется дистанционно. Маршрут участник выбирает и просчитывает сам, исходя из способностей своего робота: маневренности, скорости, веса и других параметров", - уточнили в региональном информационно-образовательном центре.

Там добавили, что Тюменская область стала первым регионом, где появилась своя трасса робототехнических соревнований. "Цель соревнований - научиться решать нестандартные и разноплановые инженерные задачи. Эти решения помогут нашим школьникам в дальнейшем не только при строительстве колесных и гусеничных роботов, но и при разработке реальных проектов для организаций и предприятий региона", - отметил директор областного департамента информатизации Александр Албычев.

В центре добавили, что состязания будут проходить ежеквартально, и участвовать в них могут все желающие. "Уникальность в том, что серьезных ограничении для роботов нет. Это могут быть любые роботы, на любой платформе, любой конструкции. Ведь, возможно, их будут использовать в зонах радиоактивной деятельности, при землетрясениях и других случаях. Во вне соревновательное время трасса будет свободна для тех, кто хочет не только протестировать своего робота, но и получить консультации специалистов", - пояснил Ережепов.

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