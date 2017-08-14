Неизвестные похитили из банкомата в Тюмени более 2 млн рублей

ТАСС, 14 августа. /ТАСС/. Более 2 млн рублей похищено из банкомата, установленного в одном из торговых центров Тюмени. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

"Был ограблен один банкомат. Сумма - более 2 млн рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершенному преступлению", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. "Банкомат установлен в одном из торговых центров Тюмени", - уточнили в пресс-службе.