В Югре возбуждено дело в связи с ДТП с участием несовершеннолетних

ТАСС, 14 августа. Полицейские возбудили уголовное дело в связи с ДТП в Сургутском районе Югры, в котором один ребенок погиб, еще двое пострадали, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"12 августа 2017 года в Сургутском районе около деревни Тундрино произошло ДТП, в котором 11-летний ребенок погиб, еще двое несовершеннолетних - 17-летний юноша и 15-летняя девушка - получили травмы различной степени тяжести. Первичные мероприятия по факту ДТП производились полицейскими, которые по результатам проверки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, 17-летний юноша был за рулем автомобиля, когда во время движения лопнуло колесо. Из-за этого подросток не справился с управлением, и машина перевернулась. Дети 15 и 11 лет были пассажирами.

Уголовное дело принято к производству следователями Сургутского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по ХМАО-Югре. "Следствием будут установлены обстоятельства ДТП, дана оценка действиям владельца машины, который, по предварительным данным, неоднократно передавал ключи от автомобиля несовершеннолетнему племяннику. Подростки будут обследованы на предмет нахождения в состоянии опьянения", - добавили в пресс-службе.