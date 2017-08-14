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Екатеринбургский театр оперы и балета откроет сезон "Волшебной флейтой" Моцарта

Новости Урала
14 августа, 11:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, августа /ТАСС

Для оформления спектакля выбран стиль стимпанк с его характерной стилизацией под эпоху викторианской Англии XIX века

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Зрительный зал Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета

Зрительный зал Екатеринбургского театра оперы и балета

© Антон Буценко/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа /ТАСС/. Екатеринбургский театр оперы и балета откроет 105-й театральный сезон премьерой оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Волшебная флейта". Для оформления спектакля выбран стиль стимпанк с его характерной стилизацией викторианской Англии XIX века, сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

"Екатеринбургский театр оперы и балета открывает театральный сезон 2017-2018 годов 14 сентября премьерой оперы "Волшебная флейта". Сюжет оперы рассказывает об испытаниях, которые готов преодолеть человек ради обретения настоящей любви. За музыкальное воплощение партитуры оперы отвечает главный дирижер театра Оливер фон Дохнаньи, постановкой оперы занимаются режиссер Дэниэль Слэйтер и художник Франсис О’Коннор из Великобритании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "Волшебная флейта" в екатеринбургском театре - дебют постановщиков в России. "Для оформления спектакля выбран стиль стимпанк с его характерной стилизацией под эпоху викторианской Англии XIX века, моделирующий цивилизацию, в совершенстве освоившую механику и технологии паровых машин", - уточнили в театре.

Там добавили, что спектакль можно будет увидеть с 14 по 17 сентября. "Мы хотим показать, что вещи в действительности не всегда являются такими, какими кажутся. В фокусе - борьба молодых людей за любовь, за собственный новый мир, который, несомненно, окажется лучше любого прежнего", - приводит пресс-служба слова Слэйтера.

Также в пресс-службе отметили, что продолжительность спектакля - 3 часа. "Исполняется на немецком языке с русскими субтитрами и диалогами на русском языке", - подчеркнули в театре.

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