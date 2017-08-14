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Дебиторская задолженность компаний перед "МРСК Урала" выросла на 33% с начала года

Новости Урала
14 августа, 12:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, августа. /ТАСС

За последние годы долги перед компанией за услуги по передаче электроэнергии сформировали сбытовые компании, имеющие статус гарантирующих поставщиков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Энергосбытовые компании, имеющие статус гарантирующих поставщиков электроэнергии на своих территориях, увеличили задолженность перед "МРСК Урала" более чем на 30% с начала года. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе компании по итогам заседания совета директоров.

"На 1 июля 2017 года общий объем дебиторской задолженности зафиксирован на уровне 9,4 млрд рублей, из которой 4,99 млрд рублей относится к категории просроченной. Прирост просроченной дебиторской задолженности перед "МРСК Урала" в структуре общих величин с начала года составил более 1,2 млрд рублей, что на 33% выше, чем аналогичные показатели начала января 2017 года", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что на начало января 2017 года общий объем дебиторской задолженности был на уровне 9,1 млрд рублей, в то время как просрочка составляла 3,7 млрд рублей. По данным пресс-службы, за последние годы долги перед компанией за услуги по передаче электроэнергии сформировали сбытовые компании, имеющие статус гарантирующих поставщиков.

"Для "МРСК Урала" это четыре компании, три из которых - "Роскоммунэнерго" (находится под управлением "Межрегионсоюзэнерго"), "Новоуральская энергосбытовая компания" и "Оборонэнергосбыт" - работают на территории Свердловской области, и "Челябэнергосбыт" (также входит в холдинг "Межрегионсоюзэнерго"), действующий на Южном Урале", - уточнили в пресс-службе.

В сообщении компании отмечено, что по всем контрагентам, имеющим просроченную задолженность, ведется претензионно-исковая работа. "На сегодня рассматриваются в судах 169 дел почти на 3,8 млрд рублей, по долгам на 900 млн готовятся иски, направлены претензии и ведутся переговоры. Еще более 100 млн рублей компания взыскивает в рамках исполнительных производств", - говорится в сообщении.

О компании

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие - ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Компания осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям.

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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