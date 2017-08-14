Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первый в регионе центр испытаний инновационной продукции создали в технопарке на Урале

Новости Урала
14 августа, 13:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, августа. /ТАСС

До сих пор испытательные лаборатории и исследовательские центры находились только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Первый в регионе испытательный центр инновационной продукции создан на площадке технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский". Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора.

"До сих пор испытательные лаборатории и исследовательские центры находились только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Появление лаборатории на базе технопарка позволит производителям значительно сократить временные и финансовые затраты на проведение испытаний и оптимизировать состав и объем испытаний инновационной продукции", - приводит департамент слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В департаменте добавили, что статус испытательной лаборатории позволит необходимые для сертификации инновационной продукции исследования проводить в Екатеринбурге в режиме "единого окна".

"Испытательная лаборатория позволяет проводить многоэлементный качественный и количественный анализ объекта, структурные исследования, исследования изображения поверхности, исследования геометрических параметров поверхностей сложной формы, получение 3D-моделей деталей и изделий сложной геометрии с последующей оптимизацией и доработкой под различные технологии производства", - пояснила руководитель регионального центра нормативно- технической поддержки инноваций (РЦПИ) Лариса Игнатенкова.

Она также отметила, что в число объектов испытаний и измерений на базе технопарка входят твердые среды, газы, металлы, эмульсии, пористые и другие материалы. "Квалифицированные и достоверные испытания продукции могут быть проведены на всех стадиях жизненного цикла. В результате испытаний производитель сможет подтвердить статус своей продукции как инновационной", - утончила Игнатенкова.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 37 компаний-резидентов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
11
Сборная Московской области стала чемпионом России по пожарно-спасательному спорту
7
Массовое крещение состоялось на реке Чусовой на Урале
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
2
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
3
Наставниками шоу "Голос-6" стали Агутин, Градский, Билан и Пелагея
4
Суд над сбившей ребенка в Балашихе женщиной начнется 21 августа
5
Умер народный артист России Виктор Смирнов
6
Малахов не появился в эфире передачи "Пусть говорят", транслирующейся на Дальний Восток
7
МЧС предупреждает о грозе и шквалистом ветре в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама