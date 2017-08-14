Первый в регионе центр испытаний инновационной продукции создали в технопарке на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Первый в регионе испытательный центр инновационной продукции создан на площадке технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский". Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора.

"До сих пор испытательные лаборатории и исследовательские центры находились только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Появление лаборатории на базе технопарка позволит производителям значительно сократить временные и финансовые затраты на проведение испытаний и оптимизировать состав и объем испытаний инновационной продукции", - приводит департамент слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В департаменте добавили, что статус испытательной лаборатории позволит необходимые для сертификации инновационной продукции исследования проводить в Екатеринбурге в режиме "единого окна".

"Испытательная лаборатория позволяет проводить многоэлементный качественный и количественный анализ объекта, структурные исследования, исследования изображения поверхности, исследования геометрических параметров поверхностей сложной формы, получение 3D-моделей деталей и изделий сложной геометрии с последующей оптимизацией и доработкой под различные технологии производства", - пояснила руководитель регионального центра нормативно- технической поддержки инноваций (РЦПИ) Лариса Игнатенкова.

Она также отметила, что в число объектов испытаний и измерений на базе технопарка входят твердые среды, газы, металлы, эмульсии, пористые и другие материалы. "Квалифицированные и достоверные испытания продукции могут быть проведены на всех стадиях жизненного цикла. В результате испытаний производитель сможет подтвердить статус своей продукции как инновационной", - утончила Игнатенкова.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 37 компаний-резидентов.