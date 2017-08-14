Первый в регионе центр испытаний инновационной продукции создали в технопарке на Урале

Внутресетевой и национальный роуминг в России. ДосьеБиографии и справки 14 августа, 13:25
РЖД вложат более 4 млрд руб. в вокзалы БАМа и Транссиба до 2019 г.Экономика и бизнес 14 августа, 13:18
Футболист "Спартака" Зе Луиш пропустит около двух недель из-за травмыСпорт 14 августа, 13:16
Разработка уральских газовиков оказалась востребована на EXPO-2017 в АстанеНовости партнеров 14 августа, 13:12
"Мегафон" подает в суд на ФАС из-за претензий по роумингуЭкономика и бизнес 14 августа, 13:08
Тренер сборной Татарстана: отобраться на Спартакиаду в стендовой стрельбе было нелегкоСпорт 14 августа, 13:02
Лавров: все посреднические усилия по Ливии должны идти на базе ООНПолитика 14 августа, 12:59
Филиппов из Татарстана стал победителем Спартакиады в стендовой стрельбе в дабл-трапеСпорт 14 августа, 12:47
Командующий Ливийской национальной армией заверил Лаврова в настрое на сотрудничество с РФМеждународная панорама 14 августа, 12:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Первый в регионе испытательный центр инновационной продукции создан на площадке технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский". Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики губернатора.
"До сих пор испытательные лаборатории и исследовательские центры находились только в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Появление лаборатории на базе технопарка позволит производителям значительно сократить временные и финансовые затраты на проведение испытаний и оптимизировать состав и объем испытаний инновационной продукции", - приводит департамент слова министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.
В департаменте добавили, что статус испытательной лаборатории позволит необходимые для сертификации инновационной продукции исследования проводить в Екатеринбурге в режиме "единого окна".
"Испытательная лаборатория позволяет проводить многоэлементный качественный и количественный анализ объекта, структурные исследования, исследования изображения поверхности, исследования геометрических параметров поверхностей сложной формы, получение 3D-моделей деталей и изделий сложной геометрии с последующей оптимизацией и доработкой под различные технологии производства", - пояснила руководитель регионального центра нормативно- технической поддержки инноваций (РЦПИ) Лариса Игнатенкова.
Она также отметила, что в число объектов испытаний и измерений на базе технопарка входят твердые среды, газы, металлы, эмульсии, пористые и другие материалы. "Квалифицированные и достоверные испытания продукции могут быть проведены на всех стадиях жизненного цикла. В результате испытаний производитель сможет подтвердить статус своей продукции как инновационной", - утончила Игнатенкова.
Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м реализуется в Свердловской области с 2014 года в соответствии с федеральной программой Минсвязи РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 37 компаний-резидентов.